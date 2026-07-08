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Belföld

Bombariadó-frász: elítélték az iskolákat robbantással fenyegető fiút

24.hu
2026. 07. 08. 17:32

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt jogerősen két év – három évre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a fiatalt, aki több oktatási intézménynek robbanószerkezet elhelyezéséről szóló fenyegető e-maileket küldött – közölte szerdán a törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.

Azt írták, a vádlott a 2024-2025-ös tanévben egy tiszaújvárosi szakképző iskola tanulója volt, az iskolából szeptember végétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott.

A fiú az interneten megtalálta azt a levelet, amiben 2025 januárjában közel 300 magyar oktatási intézményt fenyegettek meg robbantással és elhatározta, hogy saját iskolájának elküldi azt.

A törvényszék közölte, a vádlott különböző e-mail-fiókokat hozott létre és 2025 január végén először saját iskolájának, majd pár nap múlva további negyvenöt intézménynek elküldte a levelet, így erőszakos, illetve közveszélyt okozó bűncselekmény elkövetésével fenyegette meg őket. A fenyegetés miatt harminc oktatási intézményt ürítettek ki, ez csaknem 2700 tanulót és mintegy 300 dolgozót érintett.

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A törvényszék a felfüggesztett szabadságvesztés mellett, a próbaidő tartama alatt pártfogó felügyeletet rendelt el.

A törvényszék súlyosító körülményként értékelte, hogy a fiatal cselekménye nagyszámú intézményt érintett, közfelháborodást keltett és a köznyugalmat megzavarta. Enyhítő körülmény volt a beismerése, megbánása, életkora, családi helyzete és ebből fakadó rossz mentális állapota.

(MTI)

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