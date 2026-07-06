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Hegedűs Zsolt: A szakma nem véletlenül van a szívhangrendelet ellen

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 06. 14:04
Mohos Márton / 24.hu

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a Mi Hazánk már megint abortuszvitát kezdeményez. Azt mondta neki, hogy vállalja fel, hogy mit akarnak: ha az abortusztörvényt akarják megszüntetni, akkor nevezze ezt a nevén.

A Mi Hazánk által támogatott szívhangrendeletről ismertette a korábban elmondottakat: hazug módon, a társadalmat kirekesztve került bele a törvénybe, amit a szakma „megerőszakolásával” vezettek be. „A szakma azért van ez ellen, mert a doppleres ultrahangvizsgálat magzatkárosító hatású lehet” – hívta fel Novák figyelmét a miniszter.

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