Hegedűs Zsolt: A szakma nem véletlenül van a szívhangrendelet ellen

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a Mi Hazánk már megint abortuszvitát kezdeményez. Azt mondta neki, hogy vállalja fel, hogy mit akarnak: ha az abortusztörvényt akarják megszüntetni, akkor nevezze ezt a nevén.

A Mi Hazánk által támogatott szívhangrendeletről ismertette a korábban elmondottakat: hazug módon, a társadalmat kirekesztve került bele a törvénybe, amit a szakma „megerőszakolásával” vezettek be. „A szakma azért van ez ellen, mert a doppleres ultrahangvizsgálat magzatkárosító hatású lehet” – hívta fel Novák figyelmét a miniszter.