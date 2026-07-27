Fellélegezhet két Balásy-cég: megszüntette a NAV az ellenük indított végrehajtást

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Balásy Gyula két vállalatával szemben is megszüntette a még májusban indított végrehajtását, de a harmadik cégével szembeni eljárás is hamarosan lezárulhat – írja hétfői cikkében a G7.

A portál szerint a végrehajtások megszüntetésére feltehetőleg azért került sor, mert az érintett vállalatok számláinak a zárolását részlegesen feloldották, így a cégek ki tudták fizetni a tartozásaikat.

Mint ismert, Balásy Gyulának az állami kommunikációt és a rendezvényszervezést is korábban monopolizáló cégei az áprilisi választások után hamar a hatóságok célkeresztjébe kerültek. Balásy május 4-én könnyeivel küszködve adott interjút a Kontrollnak, melyben felajánlotta a kommunikációs és rendezvényszervezői feladatokat is ellátó Lounge nevű cégcsoportját a magyar államnak. Egy nappal a felajánlást követően derült ki, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

A Lounge-csoporthoz tartozó cégek számláit e nyomozás során zárolták, így az egyébként jó likviditási helyzetben lévő cégek rövid távon fizetésképtelenné váltak.

Balásy felajánlását az első körben Magyar Péter miniszterelnök visszautasította, mire a milliárdos jelezte, hogy állami átvétel híján a cégeit felszámolhatják.

Csakhogy időközben mégis megindult a Balásy-cégek pénzügyi és jogi átvilágítása, és amennyiben ezek pozitív képeket festenek a cégekről, akkor azok vagyona mégis az átkerülhet az államhoz.

Ehhez azonban meg kellett akadályozni, hogy a cégek nehezen lezárható jogi eljárások alá kerüljenek. A G7 szerint emiatt oldhatták fel részben a vállalatok számláit, melynek következtében az érintett társaságok jelenleg az áprilisi zárolás időpontja óta befolyt összegekből gazdálkodhatnak.

A portál azt írja: a New Land Media Kft. elleni végrehajtást július 23-án, a Lounge Event Kft.-vel szembeni eljárást pedig egy nappal később szüntette meg az adóhatóság. A Lounge Event Kft. elleni végrehajtás elvileg még folyamatban van, de akár ebben az esetben is napokon belül változás lehet.

A G7 úgy tudja, hogy a Balásy-csoport állami átvilágítása augusztus elején záródhat le – ezt követően a nemzeti vagyonkezelő, illetve az ebben az ügyben felettes szervként eljáró Miniszterelnökség dönthet az átvételről.

Mint korábban megírtuk, az érintett vállalatokban az előző években felhalmozott nyereségnek köszönhetően elég jelentős vagyon van. A cégek együttes nettó eszközértéke 55–60 milliárd forint között lehet, bankszámláikon és pénztáraikban pedig 2025 végén több mint 26 milliárd forint volt.