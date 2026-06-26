Sokkoló állapotok az Országos Széchényi Könyvtárban: csótányok, kamuállások és politikai kiszolgáltatottság

Drámai és lehangoló állapotokról számol be az az Országos Széchényi Könyvtárról szóló jelentés, amely eljutott a 444.hu szerkesztőségébe. A szöveg a Rózsa Dávid vezette intézmény szélsőséges állapotait így taglalja: az „Országos Széchényi Könyvtár több mint húsz éve politikai zsákmány, elbirtoklása presztízskérdés, a kinevezett inkompetens igazgatók vezetése miatt már régóta nem képes könyvtári vezető szerepének betöltésére. A vezetők inkompetenciája veszélyezteti a jogszabályban előírt feladatok ellátását.”

Azt is írják, hogy ami

elromlik, nem javítják meg, vagy több hónapos késéssel. A Várkapitányság minimális pénzt fordít az OSZK működtetésére. Életveszélyesek és sokszor működésképtelen liftek, bűz és eldugult lefolyók, lyukas plafon a dolgozói WC-ben és néhány munkaszobában, csótányok, télen akadozó fűtés, az ablakokon besüvít a szél, életveszélyes nyílászárók. Az északi szárnyban a téli időszakban 14-15 fok van. Az elromlott WC-ket egyszerűen letakarják, többségük használhatatlan.

A cikk szerint a Rózsa Dávid főigazgató „és az őt körülvevő klikk” a dokumentum szerint „hozzáértés hiányában kerül minden felelősséget, képességeik, tudásuk híján a könyvtár súlyosan lemaradt nemcsak a világ, de a magyar élvonaltól is”.

Az autoriter és inkompetens vezetés fegyelmik osztogatásával és áthelyezésekkel igyekezett elhallgattatni az elégedetlen hangokat, és azokat, akik bármilyen szakmai kételyt, kritikát fogalmaznak meg. Több éve tartó folyamat, hogy elhagyják a könyvtárat a magasan kvalifikált munkatársak.

A cikk végén az is szerepel, hogy a „Fidesz-kormányok alatt, de leginkább az utolsó öt évben a könyvtár politikai PR-intézménnyé alacsonyodott. Látványos, de értelmetlen minisztériumi akciók díszlete, stratégiai megállapodást Iránnal, Törökországgal, Azerbajdzsánnal kötött, támogatta Hszi Csin-ping beszédeinek magyar nyelvű kiadását, követve az Orbán-kormány külpolitikáját. Ott tartunk, hogy írói hagyatékok befogadása is politikai kérdés, a könyvtárnak semmilyen szakmai szuverenitása nincs.” További részletek itt olvashatóak.

Nemrég írtunk arról, hogy a Széchényi Könyvtár munkatársa durva videót készített arról, hogy néznek ki a dolgozói terek egy sarokra a Karmelitától. A videó szerint a backstage-ben romlanak le igazán az állapotok. Amelyik vécé működik, a vakolat ott is mállik, a csempék hiányoznak. A liftek hetente elromlanak, rendszeresen szorulnak beléjük munkatársak. Az ablakok jó része elromlott, sok hiányzik, emiatt nyáron 30 fokban, télen kabátban dolgoznak a munkatársak. A pénzhiány miatt nincs bogármentesítés, a felvételen is sétálnak csótányok.