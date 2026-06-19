Nyomozás jöhet a Mol – Új Európa Alapítvány támogatási ügyeiben

Nyomozás indulhat a Mol – Új Európa Alapítvány támogatási gyakorlata miatt, miután a Budapesti Gazdasági Ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV elutasító döntését – írja a 444. A vádhatóság szerint nem zárható ki egyértelműen bűncselekmény gyanúja, ezért szükséges a tényállás részletes tisztázása.

Az alapítvány miatt februárban tettek feljelentést, amelyben azt állították, hogy az alapítvány több milliárd forintos támogatásokat mecénási adományként könyvelhetett el, miközben azokhoz konkrét kommunikációs elvárások társultak. Ez a gyakorlat a bejelentő szerint valójában reklámszolgáltatásnak minősülhet, ami áfaköteles lenne, így az államot jelentős – akár támogatásonként több százmilliós – adókiesés érhette.

A NAV azonban április elején még arra hivatkozva utasította el a feljelentést, hogy a gyanút nem támasztották alá konkrét adatokkal. A panaszeljárásban az ügyészség ezzel szemben kimondta: már a felvetett körülmények is indokolják a nyomozást.

Az alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke Miklósa Erika, a kuratóriumban pedig ott ül Schmidt Mária és Demeter Szilárd is, az elmúlt években jelentős összegeket mozgatott meg: 2024 végéig több száz kérelem alapján összesen több mint tízmilliárd forintnyi támogatásról döntött. A tevékenységéről több cikkben is beszámoltunk: