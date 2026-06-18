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Sulyok menni fog

Illyés Tibor / MTI
24.hu
2026. 06. 18. 13:02
Illyés Tibor / MTI

Kitart Sulyok Tamás köztársasági elnök és más közjogi méltóságok menesztése mellett a kormány és a miniszterelnök – derült ki a köztévé kérdésére adott kormányszóvivői válaszból. Ennek érdekében készül az erről szóló jogszabály. Arról nincs információ, hogy találkozik-e újból Magyar Péter miniszterelnök Sulyokkal.

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