Sulyok menni fog

Kitart Sulyok Tamás köztársasági elnök és más közjogi méltóságok menesztése mellett a kormány és a miniszterelnök – derült ki a köztévé kérdésére adott kormányszóvivői válaszból. Ennek érdekében készül az erről szóló jogszabály. Arról nincs információ, hogy találkozik-e újból Magyar Péter miniszterelnök Sulyokkal.