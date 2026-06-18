Kitart Sulyok Tamás köztársasági elnök és más közjogi méltóságok menesztése mellett a kormány és a miniszterelnök – derült ki a köztévé kérdésére adott kormányszóvivői válaszból. Ennek érdekében készül az erről szóló jogszabály. Arról nincs információ, hogy találkozik-e újból Magyar Péter miniszterelnök Sulyokkal.
A következő élő közvetítés része Vitézy-infó: Jól haladunk az uniós pénzekkel, nem lesz Balásy-kényszer, a rendőrséget átalakítjuk, a koncessziókat kivizsgáljuk
Sulyok menni fog
Illyés Tibor / MTI
Illyés Tibor / MTI
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