Gulyás Gergely: Magyar Péter vádbeszédet mondott

A Fidesz frakcióvezetője szerint az elmúlt Orbán-kormányok alatt nagyon sok fejlődés történt, például nőtt a gyermekek után járó támogatás összege – a miniszterelnök azonban ezt nem ismerte el, hanem vádbeszédet mondott.

Ezután azzal folytatja, hogy a szülők nélkül nevelkedő gyerekek kétharmada gyermekotthonokban nő fel, vagyis családias körülmények között.

Gulyás azt is fejlődésként értékelte, hogy ma nyolcszor többen vannak pedofil bűncselekmények miatt börtönben, mint korábban, ami a felderítés sikerét mutatja.

A fideszes politikus szerint nem méltányos számonkérni azért a politikusokat, például Szentkirályi Alexandra volt budapesti főpolgármester-helyettest, hogy egyszer kitüntetett olyat, akiről később kiderült, hogy gyermekek ellen követett el bűncselekményeket.

Megjegyezte azt is, hogy az örökbefogadások száma 60 százalékkal emelkedett, a kórházakban ragadt gyerekekkel kapcsolatban pedig azt is elmondta, hogy az morális kérdés, hogy „a nem megfelelő körülmények” közé hazaengedik-e a gyereket.

Gulyás azt is állította, hogy „annál nagyobb méltánytalanságot” senki nem szenvedett el, mint hogy ártatlan embereket hazugságokkal vádoltak meg, és ezt a tiszások terjesztették. Hogy itt pontosan mire gondolt Gulyás, az nem derült ki.