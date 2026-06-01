Rétvári szerint Magyar Péter fél Sulyok Tamástól

A KDNP frakcióvezetője szerint megdöbbentő volt, hogy Magyar kifelejtette Brüsszelben és most is a mondandójából, hogy a migrációs paktum minden országra vonatkozik, és mindenhol ugyanazzal az intézményrendszerrel fogják végrehajtani. Rétvári szerint Magyar Péter az első adandó alkalommal feltartott kézzel ment ki Brüsszelbe tárgyalni, és ez felháborító.

A politikus szerint a személyre szabott jogalkotás napjait éljük, a lex Orbán után jön a lex Sulyok – Rétvári Bence szerint Magyar Péter fél Orbán visszatérésétől, és fél attól, hogy Sulyok Tamás marad a köztársasági elnök, miközben Magyar a parlamenti kétharmaddal így is bármit megtehet.

Rétvári nem érti, miért nem tud Magyar úgy kormányozni, ahogy előtte kormányoztak, és a rendszer feszegetésére, a közjogi mélltóságok önhatalmú tömeges lecserélésére nem volt példa Magyarországon a negyvenes évek óta – erre a tiszás képviselők több ponton is kinevették. Ennek ellenére Rétvári kitart amellett, hogy nincs olyan jogi, alkotmányos indok, ami alapján Magyar így támadhatná a köztársasági elnököt.