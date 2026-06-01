Hegedűs Zsolt szerint szívtelen a szívhangrendelet

Máthé Zsuzsa KDNP-s képviselő arról kérdezte Hegedűs Zsoltot, hogy mi az álláspontja a szívhangrendeletről. Az egészségügyi miniszter válaszában kifejtette, az egy politikai döntés, de az ügy társadalmi és erkölcsi szempontból is fontos.

A rendeletre szívtelen szívhangrendeletként hivatkozott, amit Rétvári Bence nyomására fogadtak el.

Szintén Hegedűstől kérdezett Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője. A Covid-károsultakról érdeklődött, és azt javasolta a Tiszának, ne kövessék az oltásterrorban élen járó Fidesz-kormányt.

A tárcavezető úgy felelt, kivizsgálják a járványkezelés hibáit, konkrétan említette a Sinofarm-vakcinák beszerzését és gyorsított engedélyezését vagy a lélegeztetőgépek vásárlását. Szerinte ugyanakkor az oltásokba vetett bizalmat pedig meg kell erősíteni. Kiemelte, nincs teljesen kockázatmentes gyógyszer vagy vakcina, mellékhatások előfordulhatnak. A kártalanításokra viszont most is van lehetőség a hatályos törvények alapján.