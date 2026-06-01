Gulyás Gergely: A Fidesz minden EU-s forrásnak örül

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője két következtetést vont le abból, hogy Magyar miniszterelnökként szólalt fel: az egyik, hogy a választási kampány véget ért, a másik, hogy a Tisza kormányoz. Azt nem állítja, hogy Magyar felszólalásának tartalmából is ugyanezt le tudta volna vonni, ugyanis döntően továbbra is az előző kormányzati ciklusokkal foglalkozott, és a Fideszt szidalmazta.

Gulyás szerint Magyar kiemelhet egy-egy területet, és azt sem állítja, hogy minden téren tökéletes lett volna a kormányzás. Örül annak, ha a Tisza-kormány kevesebbet fog kommunikációra költeni, és még jobb, ha egyszer szeretetországot építenek. Ha valaki törvénytelenül gazdagodott, lépjenek fel vele szemben, de Magyar Péter még mindig elfelejti megemlíteni a Fidesz által elért eredményeket, amelyekre most építkezhetnek – mondta.

Gulyás azt mondta, hogy a Fidesz szerint megszorítások nélkül is lehetséges az öt százalékos hiánycél elérése. Rögzítette, hogy minden olyan EU-s forrásnak örülnek, ami az országba érkezik, mert ez természetes, ez nekünk jár. Meglátása szerint eddig is elfogadhatatlan volt, hogy jogállamisági indokokra hivatkozva vissza ezeket a forrásokat. Úy gondolja, hogy Brüsszelben hatalmas kettős mércét alkalmaznak a kelet-európai országokkal szemben. A miniszterelnököt idézve azt mondta, hogy a jogállamisági feltételeket ugyanúgy kéne vizsgálni a többi EU-s országban is. Ezt a fideszes képviselők megtapsolták. Gulyás megjegyezte, hogy a 2022-ben felállított 27 szupermérföldkövek közül 22-őt teljesítettek. Hozzátette, hogy a most a kormány által lehívott forrásokat az előző, fideszes kabinet harcolta ki.

Gulyás arra kérte Magyart, cáfolja, hogy a migrációs paktum végrehajtásáért cserébe kapjuk meg az EU-s pénzeket.