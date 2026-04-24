Elmaradt a győri közgyűlés feloszlatása, pedig akadt egy váratlan támogatója

Először ülésezett a győri közgyűlés az országgyűlési választás óta. A politikailag jelentős napirendi pontok nagyrészt olyanok, amelyeket korábban már tárgyaltak a képviselők, ám az április 12-i eredményeknek köszönhetően a helyzet gyökeresen megváltozott.

Külön köszöntöm – az előre látható és jól megérdemelt, hatalmas választási vereség után – a Fidesz győri önkormányzati képviselőit

– utalt erre a helyzetre az ülést megnyitó beszédében Pintér Bence polgármester, aki üdvözölte a 2-es körzet győztesét, a karzaton jelen lévő Néher András megválasztott tiszás képviselőt is.

Az észak-dunántúli megyeszékhelyt 2024 óta ellenzéki városvezetés irányítja, ugyanakkor a közgyűlésben a 15 egyéni körzetből 14-et birtokló Fidesz elsöprő többségben van a Pintér Bence polgármestert támogató Tiszta Szívvel a Városért egyesület (TSZV) négyfős frakciójával szemben. Volt esély rá, hogy a két győri választókerületből az 1-est 2010, a 2-est pedig 1998 óta magáénak tudó Fidesz ezúttal is nyerni tud, de legalábbis az utóbbi választókerületet ismét behúzhatja – ehhez képest a leköszönő kormánypárt mindkét körzetet elbukta, országosan pedig a Tisza Párt kétharmados többséggel alakíthat kormányt.

Az ellenzéki polgármester a választás éjszakáján a 24.hu-nak adott nyilatkozatában a vesztes jelöltek, Fekete Dávid fideszes frakcióvezető és Szeles Szabolcs, a korábbi városvezetés alpolgármestere lemondását követelte, mondván: „annyira kikapott Fekete Dávid és Szeles Szabolcs is, hogy innen nem lehet felállni”.