Kormánydöntések: Átvilágítás a gyermekvédelemben, titkosított szerződések nyilvánosságra hozása, vagyonadó

Magyar Péter tájékoztatott további kormánydöntésekről:
- teljes körű átvilágítás lesz a gyermekvédelemben, kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi botrány teljes dossziéját is.
- Felülvizsgálják a titkosított nemzetközi szerződéseket és a titkosított kormányhatározatokat, ezeket nyilvánosságra is tervezik hozni.
- A kormány tárgyalja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, emellett felülvizsgálják és leállítják a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) való kilépés folyamatát.
- Dönteni fog a kormány a 2010 és 2026 között kormányülés emlékeztetőinek nyilvánosságra hozásáról.
- Felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat.
- A kórházak hűtésével kapcsolatban elrendelnek egy rendkívüli klímaauditot, a hűtőberendezések teljeskörű vizsgálatát.
- Előkészítik az egymilliárdos vagyont érintő vagyonadó törvénytervezetét.