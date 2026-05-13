A következő élő közvetítés része Magyar Péter Ópusztaszeren bejelentette: Tóth Péter a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz, feltárják a bicskei gyermekotthonban történt botrányt

Kormánydöntések: Átvilágítás a gyermekvédelemben, titkosított szerződések nyilvánosságra hozása, vagyonadó

admin Ősze András
2026. 05. 13. 18:51

Magyar Péter tájékoztatott további kormánydöntésekről:

  • teljes körű átvilágítás lesz a gyermekvédelemben, kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi botrány teljes dossziéját is.
  • Felülvizsgálják a titkosított nemzetközi szerződéseket és a titkosított kormányhatározatokat, ezeket nyilvánosságra is tervezik hozni.
  • A kormány tárgyalja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, emellett felülvizsgálják és leállítják a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) való kilépés folyamatát.
  • Dönteni fog a kormány a 2010 és 2026 között kormányülés emlékeztetőinek nyilvánosságra hozásáról.
  • Felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat.
  • A kórházak hűtésével kapcsolatban elrendelnek egy rendkívüli klímaauditot, a hűtőberendezések teljeskörű vizsgálatát.
  • Előkészítik az egymilliárdos vagyont érintő vagyonadó törvénytervezetét.
Horváth Júlia / 24.hu
