Pénzt ajánlott egy megfenyegetett kislány a pedofilnak, majd szólt az anyjának

Vádat emelt a Bajai Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy gyermeket zsarolt az őt ábrázoló pornográf felvételekkel. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a fiatal férfi 2025 júniusában egy internetes közösségi oldalon álnéven ismerkedett meg egy Baja környéki kiskorúval, akivel levelezni kezdtek.

A 13 éves lány rövid időn belül a férfi kérésére a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló fényképeket és videófelvételt készített és küldött magáról. A férfi, miután a lány nem reagált üzeneteire és hanghívásaira fenyegetni kezdte a gyermeket, hogy a felvételeket közzé teszi az interneten.

A lány először pénzt ajánlott, majd rendőrségi feljelentést helyezett kilátásba, amiről a férfi megpróbálta lebeszélni, de a kiskorú és az édesanyja végül a hatósághoz fordult. Az ügyészség a gyermekpornográfia mellett zsarolás kísérletével és hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérletével vádolta meg a férfit.