Leigazolta Rubovszky Ritát a püspöki konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Székely János szombathelyi megyéspüspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszky Ritát. A Magyar Kurír szerint ezt azzal indokolták, hogy az oktatás és nevelés a legfontosabb olyan terület, ahol a katolikus egyház részt vállal az állam közfeladat-ellátásban.

Azt is írták, hogy a keresztény szellemiségű oktatásnak a magyar történelemben

az államalapítástól kezdve kulcsszerepe volt, és ez így van napjainkban is.

Az egyháznak nagy szüksége van világi szakemberek tanácsára, ezért Székely János azzal bízta meg Rubovszky Ritát, hogy a püspöki konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse az illetékes állami szervekkel a tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében, azokat szakértői szinten irányítsa, a döntéseket előkészítse.

A minap Tarr Zoltán elismerte: Magyar Péter eredetileg Rubovszky Ritát jelölte volna oktatási miniszternek, de a tárca vezetését végül Lannert Judit oktatáskutatóra bízta, amit az új kormány korrekciós képességeivel magyarázott.

Lannert Judit ragaszkodott ahhoz, hogy a minisztériuma nevében szerepeljen a gyermekvédelem is, így ő már gyermek- és oktatásügyi miniszterként tárgyalhat a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatójával, Rubovszky Ritával.