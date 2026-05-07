gdprjogközérdekű adatigényléssajtó
Vélemény

File Zsuzsa: Befutandó polgári körök

Csóti Rebeka / 24.hu
24.hu
2026. 05. 07. 13:22
Csóti Rebeka / 24.hu
A lapunkat is képviselő ügyvéd, File Zsuzsa összefoglalja, milyen nehézségekkel nézett szembe a sajtó a NER évei alatt, milyen területeken kellene változás – és mit jelenthet ez.

Közös tudásunk, hogy az elmúlt 16 évben nagyon nehéz volt a médiában dolgozni.

Ügyvédként nem az elsődleges frontvonalban éltem ezt át: nem kellett mennem a Kormányinfóra, ahol nem kérdezhettem, vagy be sem engedtek volna, vagy nemes egyszerűséggel erőszakoskodónak neveznek. Nem dobtak ki fórumról, nem gyaláztak bejegyzésekben, nem emlegették a családtagjaimat. Nem jelentettek fel azért, mert a munkámat végeztem.

A következő csatasorban viszont ott vagyunk mi, jogászok, akik próbálják védeni a munkájukat végző újságírókat, ezáltal fenntartani a jogállamiság kereteit.

Sokat láttunk, a végtelenségig lehetne sorolni, ki mindenki perelte be vagy csak fenyegette perrel a kollégáimat, a lapot, a szerkesztőséget: nagyágyúk is, akik azt hitték, az újságírók már az ügyvédi levelekben küldött, „Megbízóm, XY nevében és helyett eljárva az alábbi felszólítást tesszük” kezdetű klasszikusra eldobják a tollat, és azonnal korrigálnak.

Nem tették.

Bátorak” voltak, kitartottak, pedig az, hogy ellenszélben dolgoztak, dolgoztunk, nem kifejezés.

Kilenc és fél éve dolgozom a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoportnak, hét éve vagyok ügyvéd, ez idő alatt rengeteg tapasztalatot szereztem, jót és rosszat is, tanultam, és szerettem is ezt a tanulást. És láttam, hogy mennyi mindennek kellene változnia, hogy az az ellenszél végre ne irtózatos tornádó legyen, hanem a nyári napon jóleső hűs libbenés.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lázár János búcsúzóul érvénytelenítette a Pázmány Campusra kiírt közbeszerzési eljárást
„Szerelem miatt költöztem el, sajnálom, hogy otthagytam a gyerekeket” – mondta a nő, aki hetekre sorsukra hagyta a négy gyermekét, majd lemondott róluk
Ezeket a feladatokat kellett megoldani angol nyelvből az idei érettségin
Navracsics Tibor elmagyarázza Orbán Viktornak a bukás okait
Palkovics László másképp emlékszik, mint Szijjártó Péter: téma volt a kormányüléseken az akkugyárak szennyezése
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik