A nap első felében még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható – írja a Kiderül. Délután – délnyugat felől – egyre több gomolyfelhő képződik, melyekből helyenként záporeső, késő délutántól néhány zivatar is kialakulhat. Sokfelé megélénkül a déli, délnyugati szél, mely hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Késő este döntően 15, 20 fokot mérhetünk.

Villámlással, erős széllel és esetenként jégesővel járó zivatar kialakulására a késő délutáni óráktól kezdve, délnyugat felől lehet számítani. Ekkortól főként a Dunántúl délkeleti felén, a középső országrészben és esetleg az Északi-középhegység térségében néhol már előfordulhatnak a záporok mellett zivatarok. A cellákat erős vagy viharos, akár 50–80 km/h-s széllökések, intenzív csapadék és kisebb méretű jég kísérheti.

Elsőfokú figyelmeztetést a fentiek miatt az alábbi megyékre adtak ki: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Pest megye, Bács-Kiskun megye, Fejér megye, Tolna megye, Baranya megye, Somogy megye.