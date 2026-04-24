Egy középkorú férfi halt meg a levéli tűzben

2026. 04. 24. 13:53

Háztűzben meghalt egy férfi a Győr-Moson-Sopron vármegyei Levélen. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint péntek reggel érkezett jelzés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Rózsa utcában ég egy harminc négyzetméteres épület.

Az oltás közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a tűzoltók. Azt írták, hogy az oltási munkálatokat nehezítette az épületben felhalmozott nagy mennyiségű papírhulladék.

A katasztrófavédelem kitért arra, hogy az idei lakástüzek csaknem 12 százalékánál találkoztak a tűzoltók olyan mennyiségű lomokkal, amelyek nehezítették a beavatkozást.

Az épületben felhalmozott hulladék komoly biztonsági kockázatot is jelent. Növeli a tűz keletkezésének esélyét, akadályozza a tűzoltók munkáját, ilyen helyen gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és a menekülés is nehezebb.

A Sajókazán lévő tragédia során egy testvérpár vesztette életét.

