Laposföld-díjas lett Sulyok Tamás, Orbán Viktor is

A Laposföld-díjat minden évben annak ítélik oda, aki a Szkeptikus Társaság szerint a legnagyobb társadalmi kárt okozta azzal, hogy rombolta a tudomány, a józan ész, a tények társadalmi elfogadottságát. A tudományellenesség és az áltudományok népszerűsítéséért 2026-ban „kitüntetett” lett mindenki, akinek köze volt ahhoz, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Wieber Orsolya asztrológus, az asztrális hermeneutika – mint szakrális világolvasati rendszer – megteremtője kapta.

A Szkeptikus Társaság szerint Rákay Philip felesége áltudományos nézeteket terjeszt, de tevékenysége marginális jellege miatt a Laposföld-díj nem őt illeti, hanem magát a döntési láncolatot, amely kitüntetéséhez, a tudomány és

a józan ész arcul csapásához vezetett.

A szkeptikusok szerint Wieber Orsolya elismerése olyan rendszerszintű hiba, amelyben a szakmai kontroll hiánya a felterjesztőktől egészen Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Közlönyben megjelent aláírásig tetten érhető. A két közjogi méltóság hivatalosan egyébként, mint írónak

a magyarság küldetéséről, sorsfordulatairól és szakrális jelképeiről publikált művei elismeréseként

adományozta ugyanazt az elismerést, amit számos orvos, kutató is megkapott az állami ünnep alkalmából.

Azáltal, hogy az állam legmagasabb szintjei elismernek és kitüntetnek egy áltudományos területen tevékenykedő személyt, azt az üzenetet közvetítik a társadalom felé, hogy a szubjektív ezoterikus hitrendszerek egyenértékűek a tudomány tényalapú megállapításaival. Ez súlyosan hátráltatja a kritikai gondolkodás terjedését és rombolja a tudományba vetett bizalmat.

A Laposföld-díj átadására meghívták a leköszönő kormányfőt és az államfőt, de a korábbi díjazottakhoz hasonlóan ők sem vették át a „kitüntetést”. A díjátadó ceremóniát április 22-én, a Föld napján tartották.

A 2026. évi Laposföld-díjra több mint 40 jelölés érkezett. Döntős lett a NER propaganda-gépezete is, amit azzal indokoltak, hogy emberemlékezet óta senki nem tett olyan sokat a magyar tudomány lezüllesztéséért, a tudományba vetett bizalom aláásásáért, az intézményi hálózat működésképtelenné tételéért, az áltudományos nézetek terjeszthetőségéért, az összeesküvés-elméletek állami szintű propagandává emeléséért.