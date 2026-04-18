károli gáspár református egyetemrektortrócsányi lászló
Öt évre rektor marad Trócsányi László, volt fideszes igazságügyi miniszter

Vörös Szilárd
2026. 04. 18. 10:39
Vörös Szilárd
Korábban tanúként hallgatták ki a Völner–Schadl ügyben.

Nem várták meg a Tisza-kormányt a döntéssel: Sulyok Tamás újabb öt évre kinevezte Trócsányi László egykori igazságügyminisztert a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának – jelent meg az erről szóló határozat a péntek esti Magyar Közlönyben.

A döntés az egyetem fenntartójának, a református egyháznak a javaslatára született, melyet Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ellenjegyzett.

A Széchenyi-díjas jogtudós volt nagykövet, még a fülkeforradalom előtt és alatt alkotmánybíró, 2014 és 2019 között igazságügyi miniszter, 2019 és 2024 között pedig az Európai Parlament képviselője. Az egykori minisztert tanúként hallgatták ki a Völner–Schadl ügyben, akinek az eljárás egyik fő vádlottja, Völner Pál, az államtitkára volt.

Trócsányi László kinevezése 2032. január 31-ig szól.

