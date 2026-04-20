Hétfőn elvonul a hidegfront

Hétfőn a front felhőzete, csapadékzónája délelőtt kelet, délkelet felé elhagyja térségünket, a front mögött az ország nagy részén napos, gomolyfelhős időben lesz részünk – írja a Kiderül. A nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti tájakon azonban felhősebb maradhat az idő, arrafelé továbbra is előfordulhatnak záporok, akár zivatar is kialakulhat.

Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.A hőmérséklet csúcsértéke 13 és 20 fok között várható. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.