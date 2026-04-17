Márki-Zay: Korai még végleges győzelemről beszélni a Fidesz felett

Korai lenne végleges győzelemről beszélni, mivel a Fidesz még mindig jelentős hatalommal bír a médiában, az intézményekben és a gazdaságban – figyelmeztetett Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek délutáni videóüzenetében.

Márki-Zay arról beszélt, hogy a vasárnapi választás ugyan „óriási vereség volt a Fidesznek”, de szerinte ez még csak „egy csata volt”. Orbán Viktor – mint fogalmazott – ügyvivő miniszterelnökként továbbra is rendelkezik az állami erőforrások fölött.

Ennek jegyében a polgármester más városvezetők korábbi kijelentéseihez csatlakozva jelezte, hogy Hódmezővásárhely egyelőre szintén nem fizette be a héten esedékes, 263 millió forintos szolidaritási hozzájárulást. Márki-Zay ezt azzal indokolta, hogy fennáll a veszélye a további vagyonkimentésnek.

A polgármester, aki négy évvel ezelőtt sikertelenül próbálkozott Orbán Viktor és a Fidesz kihívójaként, amellett érvelt, hogy az új kormánynak gyorsan és keményen kell fellépnie. Szerinte „egy nagymértékű államosítás kell legyen, az összes lopással […] szerzett állami vagyont így lehet a leggyorsabban, legegyszerűbben visszavenni”, és azt is mondta, hogy a fő felelősökkel szemben azonnali büntetőjogi lépésekre lenne szükség. Úgy fogalmazott, hogy a Fidesz igazán akkor bukik meg, ha

a médiát visszavesszük tőle, a lopott vagyont visszavesszük tőle, és a főbűnösök börtönbe mennek azonnal.

Márki-Zay ezzel együtt türelemre és egységre intette az ellenzéki oldalt. Azt mondta, nem szabad egymásnak esni egy-egy személyi döntés miatt, mert most a legfontosabb a rendszer leváltásának végigvitele. Hangsúlyozta, hogy hosszabb távon pluralista, többpárti demokráciát tart kívánatosnak, de jelenleg elsődlegesnek azt nevezte, hogy az ellenzéki egység fennmaradjon, és az új hatalom vigye végig az elszámoltatást, a sajtó felszabadítását és az ellopott közvagyon visszaszerzését.