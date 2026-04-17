Utolsó erejével még lecsap a NER a lómenhelyre, végrehajtást kért az épületük lebontására

Hiába hitték a siófok-töreki lómenhelyesek, hogy a választásokkal véget érhetnek a velük szembeni évek óta tartó hatósági packázások, tévedtek: csütörtökön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtást indított a Somogy Vármegyei Kormányhivatal kérésére a lómenhely területén levő faház és lóbeálló lebontására. A határozat szerint 15 napon belül el kell bontani a lómenhely központjául szolgáló épületet, illetve a lovak védelmét szolgáló beállót.

A NER-esek útjában lévő Balaton közeli lómenhely kálváriájáról számtalan cikket írtunk, történetük a Tisza Párt vezetőit, Radnai Márkot és Nagy Ervint is megihlette egy kisfilm erejéig, akik páratlan értékként méltatták a lómenhelyet, és azt ígérték, hogy meg fogják védeni.