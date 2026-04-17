Kutyapárti alelnök: Sokkhatás alatt vannak a jelöltjeink a 686 milliós visszafizetés miatt

2026. 04. 17. 07:00
Farkas Norbert / 24.hu
Az MKKP eredményváróján 2026 április 12-én.
57 millió forintot gyűjtött össze eddig a Kétfarkú Kutya Párt, amelynek a rossz választási eredmény miatt vissza kell fizetnie a fölvett kampánytámogatást, különben a párt politikusain hajtják be az összeget. Lapunknak az alelnök mondta el, mit éreznek most a jelöltek.

Az 1 százalékot sem elérő választási eredmény miatt 686 millió forintot kell visszafizetnie a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak – pontosabban várhatóan a párt vezetőinek, valamint egyéni és listás jelöltjeinek, azaz közel száz embernek. Ennyi kampánytámogatást vettek ugyanis igénybe, és ez most visszajár a Magyar Államkincstárnak.

Amennyiben sem a párt, sem a pártvezetés, illetve az egyéni jelöltek nem fizetik vissza határidőre a támogatást, akkor a pénzt adók módjára hajthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Nagy Dávid, a Kutya Párt listavezetője és kampányfőnöke Kovács Gergely pártelnökhöz irányított a kérdéseinkkel, mondván: ez a protokoll. Amikor felvetettük, hogy a kérdés őt is személyesen érinti mint képviselőjelöltet, azt hangsúlyozta, először a párttól hajtják be a pénzt, és csak utána – amennyiben a NAV nem jár sikerrel – jöhet a párt elnöksége.

Arra a kérdésre, hogy a pártnak van-e 686 millió forintja, sejtelmesen a következőt válaszolta:

Nincsen. De lehet, hogy lesz.

A válasz után elbúcsúzott, arra már nem adott lehetőséget, hogy rákérdezzünk: honnan?

A párt mindenesetre gyűjtést indított, Kovács ennek kapcsán arról írt: a kampánytámogatás egy részét plakátokra költötték, másik részét megpályáztatták, hogy „a közpénz visszanyerje közpénz jellegét”, így a pártkassza üres, tisztviselőiknek és jelöltjeinek pedig nincs magánvagyona, amiből a hiányzó összeget fedezhetnék.

Összeomlottak a kutyapárti jelöltek

