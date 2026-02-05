Megjelent az európai uniós közbeszerzési értesítőben az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak feltételes közbeszerzése, amelyek Kőszeget Szombathelyen keresztül kötnék össze Körmenddel. Az ugytudjuk.hu által észrevett kiírásból az derül ki, hogy koncesszor jelentkezését várják a 41 kilométeresre tervezett útszakasz megépítéséhez, amely maga finanszírozná a kivitelezést, cserébe az állam fizetne az üzemeltetésért.

A gyorsforgalmi utak építését Lázár János jelentett be tavaly januárban. A közlekedési és építési miniszter egy decemberi Facebook-videóban azt mondta, hogy a Kőszeg–Szombathely közötti 17 kilométer költsége 140-150 milliárd forintra tehető, a Szombathely–Körmend közötti 27 kilométer pedig körülbelül 210 milliárd forintból valósul meg. A beruházást 2030-ra fejeznék be, a részeként négysávossá tervezik alakítani a 87-es főutat, nagyban növelve így az út biztonságát és teherbírását. Lázár azt is mondta, hogy a mindennap ingázók, az átmenő forgalom és a térség ipari vállalatai évtizedek óta sürgetik ezt a fejlesztést.

Az állam 2022-ben adta koncesszióba a teljes magyarországi gyorsforgalmi úthálózat kezelését 35 évre a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztési (MKIF) Zrt.-nek, amely Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltsége.