Elfogtak egy toplistás magyar bűnözőt Németországban

Elfogtak Németországban egy magyar férfit, akit csalás miatt kerestek a magyar hatóságok. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő 30 éves férfit tavaly március óta keresték. Azóta 24 körözést adtak ki ellene csalás miatt.

A német társhatóságok közreműködésével egy német városban kapták el a férfit. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság internetes csalások miatt folytat eljárást a gyanúsítottal szemben: eddig csaknem 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban. A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek.