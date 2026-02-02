bűnügycsaláskörözéskörözési toplista
Elfogtak egy toplistás magyar bűnözőt Németországban

admin Kolontár Krisztián
2026. 02. 02. 11:58

Elfogtak Németországban egy magyar férfit, akit csalás miatt kerestek a magyar hatóságok. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő 30 éves férfit tavaly március óta keresték. Azóta 24 körözést adtak ki ellene csalás miatt.

A német társhatóságok közreműködésével egy német városban kapták el a férfit. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság internetes csalások miatt folytat eljárást a gyanúsítottal szemben: eddig csaknem 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban. A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek.

