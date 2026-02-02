Infarktust kapott egy gödrei nyugdíjas, miután betörővel találkozott az udvarán

A Baranya vármegyei Gödrén találkozott szembe a betörő egy nyugdíjas tulajdonossal az udvarán, mire a megzavart tettes visszaadta a zsákmányt és elmenekült. Miközben a Baranya vármegyei rendőrség bűnügyi helyszínelői nekiláttak munkájuknak, az idős – valószínűleg az átéltek hatására – rosszul lett, számolt be az esetről a Facebookon a Rendészeti Államtitkárság.

A szemle félbeszakadt, a rendőrök rohantak segíteni a 73 éves férfin. Kommunikálni már nem tudtak vele, légzése egyre szaporább lett, aztán hirtelen leállt.

A Police Medic képzett Járányi Norbert zászlós, valamint Tumpek György zászlós egymást váltva nyomták a mellkast, miközben vonalban voltak a mentőkkel. Kiérkezésükig két további, sikeres reanimálást végeztek: a bácsi magához tért, egyenetlen légzése azonban megint leállt, magához tért, majd ismét leállt – ám a kollégák nem adták fel. A mentők végül stabilizálták, majd kórházba vitték

– áll a posztban.

Az életmentéssel egy időben a komlói rendőrök – a férfitől kapott személyleírás alapján – elfogták a tettest, akiről kiderült, hogy egy nappal korábban egy másik helyre is betört, ahol több százezer forintos rongálási kárt okozott, valamint a két lopási kísérlete előtt néhány nappal zaklatás miatt eljárás indult ellene.

A bíróság azóta letartóztatta.