Nem talált bombát a rendőrség a fenyegetéssel érintett intézményekben

A rendőrség nem talált robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt azokban az oktatási intézményekben, közintézményekben és pénzintézetekben, amelyek péntek délelőtt ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.

A mai napon országszerte több oktatási intézményt, közintézményt és pénzintézetet ért fenyegetés

– idézték fel.

Hozzáfűzték, hogy az épületek rendőri ellenőrzése, átvizsgálása mindenhol megtörtént. Az épületekben robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak – írták.

Amennyiben a későbbiekben érkezik újabb fenyegetett intézménytől bejelentés, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtesszük

– tartalmazza a közlemény.

Az ORFK korábban azt írta, hogy ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett péntek délutánig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe. Azt megelőzően a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság számolt be arról, hogy több iskola is fenyegető e-mailt kapott a vármegyében. Tájékoztatásuk szerint a rendőrség az ügyben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.