Tisztul az ellenzéki térfél: újabb párt jelentette be, hogy nem indul a 2026-os választáson

Nem indul a választáson a Cseh Katalin és Barabás Richárd fémjelezte Humanista Párt. Cseh azt írja: „Néhány hónappal ezelőtt nehéz vállalkozásba kezdtünk. A Humanista-platformot azért hoztuk létre, hogy az országgyűlési választáson értékajánlatot tegyünk azoknak, akik egyszerre akarnak valódi rendszerváltást, és egy progresszív, zöld, európai, szabad Magyarországot. Azt láttuk, hogy az egyre durvuló kampányban túl kevés szó esik a női jogokról, az áldozatvédelemről, az egyenlőségről vagy éppen a jogállam helyreállításáról. És arról, hogy Magyarország helye Európában van.”

„Az elmúlt hónapok során, az országot járva azonban azt tapasztaltuk, hogy ugyan sokan osztják az értékeinket, sokan tartják fontosnak az általunk kitűzött célokat, a választók kockázatosnak éreztek volna egy önálló, humanista indulást. Megértettük, hogy még azok is, akik a leginkább elkötelezettek a társadalmi igazságosság, az egyenlő jogok mellett, ebben a történelmi helyzetben féltek volna megosztani a szavazatukat. Demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké. Ezért úgy döntöttünk, 2026-ban nem állítunk országos jelölteket, sem egyéni, sem listás formában.”

Cseh Katalin azzal zárja sorait.: „ha valamiről meggyőz minket ez a kampány, az az, hogy a humanista értékekre nagyobb szükség van, mint valaha. Ezért nyilvánosságra hozzuk a Humanista Kiáltványt. Talán segít abban, hogy világos legyen, milyen is lehetne – sőt, milyenné tehetjük a politikát.”

Korábban a Momentum, az elmúlt hetekben az LMP is bejelentette, hogy nem indul, a napokban pedig az MSZP-ről merült fel ugyanez.

A Momentum alapítója és országgyűlési képviselője egy Facebook-videóban jelentette be novemberben, hogy Humanisták néven indulnak a 2026-os választáson. Cseh Katalin mellett a videóban feltűnt Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke is, aki már néhány nappal előtte közölte, hogy új mozgalmat hoznak létre, és indulnak a parlamenti választáson. Barabás akkor azt írta, Magyar Péternek kell lennie a miniszterelnöknek, és ők nem kihívni, hanem kiegészíteni szeretnék a Tiszát, és úgy gondolják, az egyéni körzetekben Magyar Péter jelöltjeit kell támogatni, de „listán más a helyzet, ott egy másik szervezet még segít is”.