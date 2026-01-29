barcsbűnügygarázdasággázspray
Belföld

Nem bírta kibékíteni a kávézó vendégeit, ezért előkapta a gázsprayt, és válogatás nélkül szembe fújta őket – videó

ugyeszseg.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 29. 11:03
ugyeszseg.hu

Gázsprayvel fújta le a hangoskodókat egy ötven körüli férfi az egyik Barcs közeli falu kávézójában. A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége garázdaság vétsége miatt emelt vádat ellene.

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ötvenes éveiben járó férfi tavaly októberben a családjával tartózkodott a kávézóban. Estefelé a családfő veje elszámolási vitába keveredett egy korábbi munka miatt az egyik ismerősével, ami miatt kiabáltak egymással.

A családfőt a lánya próbálta lefogni

Az ittas családfő először békítette a hangoskodókat, majd némi lökdösődés után előkapott a nadrágjából egy gázsprayt, és válogatás nélkül szembe fújta vele a körülötte lévőket. A maró anyag hatására a vendégek szétszéledtek, a garázda férfit pedig lánya terelte el a kávézó másik felébe.

Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért az elkövetőre, azzal, hogy rendeljenek ki mellé pártfogót.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Azt hittem, bomba robbant alattam” – gázrobbanásban megsemmisült egy családi ház Pannonhalmán, negyven pedig megrongálódott
Stohl András lánya: Nem hétköznapi, hogy apukánk ország-világ előtt választja ki a következő párját
Trükkösen játssza ki a Fidesz a Facebook tiltását
Bezárt egy belgyógyászati emelet a Bajcsy Kórházban, máshova viszik a betegeket
„Azt hittem, bomba robbant alattam” – gázrobbanásban megsemmisült egy családi ház Pannonhalmán, negyven pedig megrongálódott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik