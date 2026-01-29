Nem bírta kibékíteni a kávézó vendégeit, ezért előkapta a gázsprayt, és válogatás nélkül szembe fújta őket – videó

Gázsprayvel fújta le a hangoskodókat egy ötven körüli férfi az egyik Barcs közeli falu kávézójában. A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége garázdaság vétsége miatt emelt vádat ellene.

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ötvenes éveiben járó férfi tavaly októberben a családjával tartózkodott a kávézóban. Estefelé a családfő veje elszámolási vitába keveredett egy korábbi munka miatt az egyik ismerősével, ami miatt kiabáltak egymással.

A családfőt a lánya próbálta lefogni

Az ittas családfő először békítette a hangoskodókat, majd némi lökdösődés után előkapott a nadrágjából egy gázsprayt, és válogatás nélkül szembe fújta vele a körülötte lévőket. A maró anyag hatására a vendégek szétszéledtek, a garázda férfit pedig lánya terelte el a kávézó másik felébe.

Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést kért az elkövetőre, azzal, hogy rendeljenek ki mellé pártfogót.