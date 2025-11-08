Videó
Igazságérzet kontra jogállam – ezért lehet sikeres a Bűnvadászok
A Mi Hazánk támogatásával tavasszal indult a Bűnvadászok YouTube-csatorna. Ezen a párttal szorosan együttműködő Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) aktivistáiról szóló videók láthatók, amint pórul járt lakástulajdonosoknak segítenek kitenni tartósan nem fizető, de kiköltözni nem akaró albérlőiket az ingatlanukból. Módszerük jogi kiskapukra épít, de hatékony. És mivel valós problémára reagál, a csatorna népszerűsége is rohamtempóban ível felfelé. A szervezet tevékenységéről, videóikról a MÖM alapítóját, Bartal Andrást, a Mi Hazánk elnökét, Toroczkai Lászlót, továbbá az Utcajogász munkatársát, Molnár Noémi Fanni ügyvédet és Mikecz Dániel politológust kérdeztük.
