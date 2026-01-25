Hiába életveszélyes a Balaton jege, rengetegen voltak kint ma is

A figyelmeztetés ellenére rengetegen mentek ki a Balaton jegére. Balatonakarattya polgármestere az RTL Híradónak elmondta: soha nem látott annyi autót a strandnál, mint tegnap.

Nincs eszközünk arra, hogy kiküldjük az embereket, nagyon sokan érkeznek most is. Balatonakarattyán tegnap annyi autó volt, mint még soha, a közterület-felügyeletünk egész nap dolgozott, egész nap válságtanácskozást tartott a rendőrséggel és a vízirendészettel.

– mondta el a csatornának Imrédy Szabolcs polgármester.

A látogatók közül többeket megszólaltatott a csatorna, amiből kiderült, hogy ők egyelőre biztonságosnak érezték a jeget.

Azt hallottam, hogy tíz centire befagyott, szóval bízok a tíz centiben

– nyilatkozta egyikük.

Az Operatív Törzs korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az olvadás miatt életveszélyes a jégen tartózkodni, ennek ellenére szombaton is rengetegen merészkedtek a jégre, akadt is dolguk a tűzoltóknak: a Balatonon három, a Zagyván egy esetben riasztották őket jégről mentéshez.

A Balaton kilenc év után most fagyott be újra, a tónál fotóriportereink is kint jártak: