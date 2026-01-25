balatonjégbalatonakarattya
Belföld

Hiába életveszélyes a Balaton jege, rengetegen voltak kint ma is

Balaton
Szajki Bálint / 24.hu
A befagyott Balaton Balatonakarattyánál 2026. január 21-én.
admin Polák Zsóka
2026. 01. 25. 21:00
Balaton
Szajki Bálint / 24.hu
A befagyott Balaton Balatonakarattyánál 2026. január 21-én.
Balatonakarattya polgármestere szerint nincs eszközük arra, hogy távol tartsák az embereket a jégtől.

A figyelmeztetés ellenére rengetegen mentek ki a Balaton jegére. Balatonakarattya polgármestere az RTL Híradónak elmondta: soha nem látott annyi autót a strandnál, mint tegnap.

Nincs eszközünk arra, hogy kiküldjük az embereket, nagyon sokan érkeznek most is. Balatonakarattyán tegnap annyi autó volt, mint még soha, a közterület-felügyeletünk egész nap dolgozott, egész nap válságtanácskozást tartott a rendőrséggel és a vízirendészettel.

– mondta el a csatornának Imrédy Szabolcs polgármester.

A látogatók közül többeket megszólaltatott a csatorna, amiből kiderült, hogy ők egyelőre biztonságosnak érezték a jeget.

Azt hallottam, hogy tíz centire befagyott, szóval bízok a tíz centiben

– nyilatkozta egyikük.

Az Operatív Törzs korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az olvadás miatt életveszélyes a jégen tartózkodni, ennek ellenére szombaton is rengetegen merészkedtek a jégre, akadt is dolguk a tűzoltóknak: a Balatonon három, a Zagyván egy esetben riasztották őket jégről mentéshez.

A Balaton kilenc év után most fagyott be újra, a tónál fotóriportereink is kint jártak:

Kapcsolódó
Így lepték el az emberek a befagyott Balatont
A napok óta tartó extrém hidegben a Balaton is befagyott, és sokan ki is használták a ritka lehetőséget: volt, aki szánkóval, korcsolyával vagy épp hokiütővel érkezett kiélvezni a jeget. Galéria.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Halálos ütközés történt egy osztrák sípályán, egy 14 éves fiú elmenekült a helyszínről
Tizenhét embert menekítettek ki egy égő társasházból Lábatlanban
Grönlandi tüntetés, spanyol vonatbaleset és pesmerga harcos a hét képein
Egy ápolót, amerikai állampolgárt öltek meg a szövetségi ügynökök Minneapolisban
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic.
Vízilabda-Eb, döntő: Magyarország-Szerbia (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik