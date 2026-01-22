Élet-Stílus
Így lepték el az emberek a befagyott Balatont
Kőrös Gábor / 24.hu
Emberek korcsolyáznak a befagyott Balaton jegén Balatonakarattyánál 2026 január 21-én.
Kőrös Gábor / 24.hu
Emberek korcsolyáznak a befagyott Balaton jegén Balatonakarattyánál 2026 január 21-én.
A napok óta tartó extrém hidegben a Balaton is befagyott, és sokan ki is használták a ritka lehetőséget: volt, aki szánkóval, korcsolyával, vagy épp hokiütővel érkezett kiélvezni a jeget. Galériánkban mutatjuk be a jeges balatoni életképeket.
