Így lepték el az emberek a befagyott Balatont

A napok óta tartó extrém hidegben a Balaton is befagyott, és sokan ki is használták a ritka lehetőséget: volt, aki szánkóval, korcsolyával, vagy épp hokiütővel érkezett kiélvezni a jeget. Galériánkban mutatjuk be a jeges balatoni életképeket.