Így lepték el az emberek a befagyott Balatont

Kőrös Gábor / 24.hu
Emberek korcsolyáznak a befagyott Balaton jegén Balatonakarattyánál 2026 január 21-én.
2026. 01. 22. 12:06
Így lepték el az emberek a befagyott Balatont

2026. 01. 22. 12:06
A napok óta tartó extrém hidegben a Balaton is befagyott, és sokan ki is használták a ritka lehetőséget: volt, aki szánkóval, korcsolyával, vagy épp hokiütővel érkezett kiélvezni a jeget. Galériánkban mutatjuk be a jeges balatoni életképeket.
