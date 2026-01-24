időjárásmelegfrontónos esőhétvége
Többfelé várható eső, ónos eső, másutt kisüt a nap

Bielik István / 24.hu
24.hu
2026. 01. 24. 06:25
Bielik István / 24.hu

Egy melegfront veszi át a szibériai hideg helyét hazánkban a hétvgén, emiatt többfelé várható csapadék. A nyugati tájakon ónos eső is előfordulhat, míg délen időként a nap is kisüthet – írja a Kiderül.

Szombat

Erősen felhős, borult időre számíthatunk, csak a déli tájakon süthet ki hosszabb időre a nap. Délelőtt főként keleten lehet esőre, ónós esőre lehet számítani. Késő délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, mely a nyugati határvidékre hozhat ónos esőt. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul, de a naposabb déli tájakon ennél egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő este -3 és +3 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap

Az addig kevésbé felhős tájakon is beborulhat az ég, országszerte várható eső, ónos eső. A leghidegebb órákban -5 és +2 fok között alakul a hőmérséklet, míg a legmelegebb tájakon +9 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

