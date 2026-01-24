24/7: Újabb fontos különbségre bukkantak Szijjártó Péter és az SZDSZ között

Egy ideális világban az volna a hét híre, hogy a Wizz Air néhány évtizeddel az utazóközönsége után feltalálta a dubrovniki repülőjáratot. A Ryanair már korábban rájött Zadarra, a helyes megfejtés ugyan Split volna a környező szigetek miatt, de ha koncentrikus körökkel dolgozunk, akkor koncentrikus körökkel.

Ha már Ryanair, a nem mindig korrekt és nem mindig kikezdhetetlenül igaz, de mindig szórakoztató vezér, Michael O’Leary a héten Elon Musknak szólt be, hogy érje be az autókkal, űrhajókkal és meg nem épülő vasutakkal, a repülésbe ne szóljon bele — nagyon elvetemült Tesla-fanatikusnak kell lenni, hogy valaki ebben a felállásban Musknak szurkoljon.

Európaiak vagyunk, vagy nem?

— parafrazálhatnám Király Lindát, ha az Örömódába sült volna bele emlékezetes módon. A héten mindenki az a környéken, beleértve Kanadát is. Itt hadd rögzítsem, hogy már korábban megmondtam, mindenkinek egyszerűbb Kanadát beléptetni az EU-ba, Mark Carney miniszterelnök is ezt írta körül a héten Davosban, csak egyelőre még túl absztraktak a metaforái, de így is felállva tapsol a közönsége, hát még ha majd rátér a lényegre.

Két kevéssé meglepő heti hírt hagytam a végére: újabb dolog van, ami nem közös Szijjártó Péterben és az SZDSZ-ben, mégpedig az, hogy Szijjártó Péternek már mentette meg Kóka János az életét. A másik, hogy nem csak a serdülők idegrendszerét kapják szét a kütyük és közösséginek hazudott oldalak a dopaminreceptoraiknál fogva, de a miénket is, hiába a grundon nőttünk fel. Ezzel kapcsolatos tanácsainkat itt sorjázzuk.

