Gazdaság

Új horvátországi járatot indít a Wizz Air

Egy Wizz Air repülőgép felszállás előtt.
Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 01. 20. 19:52
Egy Wizz Air repülőgép felszállás előtt.
Szajki Bálint / 24.hu

Június 8-tól hetente háromszor indít Dubrovnikba járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Wizz Air – adta hírül az Airportal.hu. A diszkont légitársaság az egyik legkedveltebb horvát városába hétfőn, szerdán és pénteken indít majd járatokat. A gépek már kora reggel felszállnak Budapestről, így a nap nagy részét már a tengerparton tölthetik a nyaralók.

Jegyek 11 990 forintos induló ártól foglalhatók a Wizz Air honlapján és a mobilalkalmazásban.

A légitársaság még tavaly jelentette be, hogy hat új célpontra indít járatokat.

