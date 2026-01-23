Gyerekeket erőszakolt egy banda, majd elküldték egymásnak a gyomorforgató felvételeket

Súlyosabb büntetést kért a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az interneten szerveződő pedofil banda tagjaira. A fellebbviteli főügyészség közleménye szerint 4 és 14 év közötti szabadságvesztést kaptak a banda tagjai első fokon.

A hat férfi ellen még 2023 tavaszán emeltek vádat többrendbeli gyermekpornográfia, illetve négyüknél folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak miatt is. Egyikük 2018 tavaszán létrehozta és 2021 tavaszáig üzemeltette lakhelyéről az angol nyelvű, pedofil tartalmak megosztására szolgáló chatoldalt, továbbá 2019 tavaszától létrehozott és üzemeltetett egy erőszakos gyermekpornográf tartalmak megosztására szolgáló nemzetközi internetes pedofil fórumot is.

A pedofil hálózatot irányító férfi döntött azokról a személyekről, akik tagként hozzáférést és letöltési lehetőséget kaptak a két internetes felületen, emellett rendszeresen tett közé 18. életévét be nem töltött személyekről nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, nemi vágy felkeltését célzó felvételeket. A vádlottak internetes kapcsolattartásaik során egymás között gyermekpornográf felvételeket, illetve gyermekekkel végzett szexuális cselekményeik során rögzített felvételeket és tapasztalatokat osztottak meg.

A két internetes felülethez hozzáférés feltétele az volt, hogy erőszakosan, fizikailag és szexuálisan bántalmazott gyermekekről osszanak meg birtokukban lévő felvételeket. A terheltek közül többen 12. életévüket be nem töltött hozzátartozóik, ismerőseik sérelmére követtek el szexuális erőszakot, majd az ezekről készült felvételeiket is megosztották ezeken az oldalakon, míg többen több tízezer gyermekpornográf felvételt tároltak számítógépükön, illetve mobiltelefonjaikban.

A Fővárosi Törvényszék első fokon, nem jogerősen mind a hat férfit bűnösnek mondta ki többrendbeli gyermekpornográfia bűntettében, közölük négy férfit további szexuális erőszak bűntettében is, s ezek miatt a vádlottakat 4 és 14 év közötti szabadságvesztésre ítélte. Továbbá az elsőfokú bíróság valamennyi vádlottat végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb olyan tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban állt.

Ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék a pedofil hálózatot irányító vádlottat további 6 rendbeli bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfia vádja alól felmentette. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához előterjesztett másodfokokú átiratával valamennyi vádlottnál indítványozta a bűnszervezeti elkövetés és a részben felmentett vádlottnál további bűnösség megállapítását, az első fokon kiszabott szabadságvesztések tartamának emelését, és súlyosabb végrehajtási fokozat megállapítását. Jelenleg négy terhelt van letartóztatásban.