Szőlő utca: bántalmazott gyermekek emlékparkját hozná létre a megszűnt intézet helyén Óbuda polgármestere

Emlékparkot hozna létre Óbuda–Békásmegyer polgármestere a napokban azonnali hatállyal bezárt Szőlő utcai intézet helyén – írta lapunknak eljuttatott levelében az önkormányzat sajtóosztálya. Dr. Kiss László polgármester ezzel a Szőlő utcai bántalmazottak tiszteletére hívná fel a figyelmet. A politikus a park nevére is tett javaslatot, eszerint az a Bántalmazott Gyermekek Emlékparkja lehetne.

Magyarország kormánya bezáratta a harmadik kerületben működött, gyalázatos múltú Szőlő utcai javítóintézetet. Óbuda-Békásmegyer egy emberként és határozottan ítél el minden gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményt, történjen az az otthonokban, vagy egy állami felügyelet alatt álló, „gyermekvédelmi” intézményben

– írják, majd hozzáteszik: az önkormányzat együttérez minden bántalmazott gyermekkel és külön is szeretné kifejezni szolidaritását a Szőlő utcában bántalmazott gyermekek iránti.

A Szőlő utcai intézményt a kormány ugyan kiürítette, az ott dolgozókat elküldte, a gyalázatot ettől még eltörölni nem tudja. És nem is szabad, arra emlékezni kell. Dr. Kiss László polgármester ezért a mai napon kezdeményezi, hogy a Szőlő utcai intézet ingatlanegyüttesét a magyar állam adja át Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának kezelésébe, hogy az épületeket ledózerolhassuk, az intézet romjain pedig, a Szőlő utcai bántalmazottak tiszteletére, emlékparkot alakítsunk ki – a Bántalmazott Gyermekek Emlékparkját

– zárul a levél.