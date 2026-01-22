javítóintézetbezártemlékparkszőlő utca
Belföld

Szőlő utca: bántalmazott gyermekek emlékparkját hozná létre a megszűnt intézet helyén Óbuda polgármestere

A bezárt Szőlő utcai javítóintézet bejárata 2026. január 20-án.
Kőrös Gábor / 24.hu
24.hu
2026. 01. 22. 16:26
A bezárt Szőlő utcai javítóintézet bejárata 2026. január 20-án.
Kőrös Gábor / 24.hu
Dr. Kiss László polgármester javaslatára emléket állítanának a bántalmazott gyermekeknek, egyben tiszteletüket és szolidaritásukat is kifejeznék. Azt kérik az államtól: adja át nekik az egykori javítóintézet területét, hogy ledózerolhassák és emlékparkká alakíthassák át.

Emlékparkot hozna létre Óbuda–Békásmegyer polgármestere a napokban azonnali hatállyal bezárt Szőlő utcai intézet helyén – írta lapunknak eljuttatott levelében az önkormányzat sajtóosztálya. Dr. Kiss László polgármester ezzel a Szőlő utcai bántalmazottak tiszteletére hívná fel a figyelmet. A politikus a park nevére is tett javaslatot, eszerint az a Bántalmazott Gyermekek Emlékparkja lehetne.

Magyarország kormánya bezáratta a harmadik kerületben működött, gyalázatos múltú Szőlő utcai javítóintézetet. Óbuda-Békásmegyer egy emberként és határozottan ítél el minden gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményt, történjen az az otthonokban, vagy egy állami felügyelet alatt álló, „gyermekvédelmi” intézményben

– írják, majd hozzáteszik: az önkormányzat együttérez minden bántalmazott gyermekkel és külön is szeretné kifejezni szolidaritását a Szőlő utcában bántalmazott gyermekek iránti.

A Szőlő utcai intézményt a kormány ugyan kiürítette, az ott dolgozókat elküldte, a gyalázatot ettől még eltörölni nem tudja. És nem is szabad, arra emlékezni kell. Dr. Kiss László polgármester ezért a mai napon kezdeményezi, hogy a Szőlő utcai intézet ingatlanegyüttesét a magyar állam adja át Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának kezelésébe, hogy az épületeket ledózerolhassuk, az intézet romjain pedig, a Szőlő utcai bántalmazottak tiszteletére, emlékparkot alakítsunk ki  – a Bántalmazott Gyermekek Emlékparkját

– zárul a levél.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elhatárolódik az ingyenes tűzifaosztástól Bajót polgármestere, mert a kedvezményezettek között szerinte számos nem rászoruló is található
Olaszliszka: politikai csaták kereszttüzébe kerültek a tűzifahiány miatt fagyoskodó emberek
Egy óvodás kisfiút is őrizetbe vettek a családja háza előtt az ICE ügynökei
Kvíz: Mennyire ismered az Agymenőket?
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik