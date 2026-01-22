orosz gázrezsivédelemukrán háború
Népszava: Az Ukrajnai háború eddigi orosz költségeinek akár a tizedét is fedezhette az Orbán-kormány a rezsivédelmi alapból

24.hu
2026. 01. 22. 17:19

Több mint 5000 milliárd forinttal támogatta Vlagyimir Putyin ukrajnai háborúját az Orbán-kormány eddig a rezsivédelmi alapból – adta hírül a Népszava.

Számításaikat a Magyar Közlönyben 2022 októbere óta megjelent, közel 500 külön tételre alapozzák. Ez idő alatt a „rezsivédelmi” alap körülbelül 5376 milliárd forintot költött különböző jogcímen támogatásokra. Az európai uniós szabályok alapján az állami rezsivédelmi bevételeket az MVM kizárólag lakossági energiavásárlásra költheti, azonban a lap szerint „sajátos egybeesés”, hogy az állami energiacsoport az „állami pénzcsap megnyitása óta mutat fel évi több százmilliárdos nyereségeket és fizet (mondhatni vissza) hasonló nagyságrendű osztalékot az állami tulajdonosnak”.

Feltételezésük szerint az államkasszából az elmúlt három évben rezsivédelem címszó alatt kifizetett 5400 milliárd az MVM-en átfolyva túlnyomórészt az oroszoknál kötött ki. Ám ez a lap szerint még nem a teljes összeg, amivel Orbán Viktor lényegében finanszírozza Moszkva ukrajnai háborúját. Korábban már kiszámították, hogy a költségvetési forráson túl is jelentős összeget fizettünk az oroszoknak az elfogyasztott energia után. A kettő együtt a Népszava becslése szerint elérheti a 9 ezer milliárd forintot is, ami az ukrajnai háború orosz oldali költségeinek akár a tizedét is fedezhette.

 

 

