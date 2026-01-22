Elmarad a hétvégi Balaton-átcsúszás, mert nem biztonságos a jég

Nem biztonságos a Balaton jege ahhoz, hogy megtartsák a most hétvégére tervezett Balaton-átcsúszást – jelentették be Facebookon a Balaton-Átcsúszás oldal kezelői, Kardos Gábor és Bagyó Sándor, aki egyébként a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője is. A program a Badacsony-Fonyód szakaszon került volna megrendezésre, ám a jég jelenleg nem elég vastag hozzá.

Nincs olyan útvonal jelenleg a Balatonon, ahol akár tömegeknek, akár kisebb csoportoknak alkalmas lenne a jég az átcsúszásra. Mi nem ajánljuk!

– hangsúlyozzák a videóban. A korcsolyázásra kijelölt helyek ugyanakkor alkalmasak a sportolásra – hívták fel a figyelmet. Ugyanakkor bíznak benne, hogy lehetnek még idén olyan körülmények, hogy meg lehessen tartani a rendezvényt, hiszen, mint mondták: „hosszú még a tél!”.

Legutóbb 2017-ben tartották meg a programot, akkor hetekig nagyon hideg volt, ami 22 centis átlagos jégvastagságot eredményezett.

A lemondott program ellenére sokan korcsolyáznak a napokban a Balaton jegén, mely a part közelében továbbra is biztonságos.