Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a január 21-én megtartott 4. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 4 (négy)
- 5 (öt)
- 7 (hét)
- 8 (nyolc)
- 14 (tizennégy)
- 18 (tizennyolc)
- 30 (harminc)
Második számsorsolás:
- 5 (öt)
- 15 (tizenöt)
- 22 (huszonkettő)
- 23 (huszonhárom)
- 28 (huszonnyolc)
- 32 (harminckettő)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt;
- 6 találatos szelvény 32 darab, nyereményük egyenként 473 605 forint;
- 5 találatos szelvény 1940 darab, nyereményük egyenként 7810 forint;
- 4 találatos szelvény 31 280 darab, nyereményük egyenként 2510 forint.