Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Mohos Márton 24.hu
Sorsoltak a 4. héten a Skandináv lottón.
admin Vaskor Máté
2026. 01. 21. 21:43
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a január 21-én megtartott 4. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 4 (négy)
  • 5 (öt)
  • 7 (hét)
  • 8 (nyolc)
  • 14 (tizennégy)
  • 18 (tizennyolc)
  • 30 (harminc)

Második számsorsolás:

  • 5 (öt)
  • 15 (tizenöt)
  • 22 (huszonkettő)
  • 23 (huszonhárom)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 32 (harminckettő)
  • 33 (harminchárom)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt;
  • 6 találatos szelvény 32 darab, nyereményük egyenként 473 605 forint;
  • 5 találatos szelvény 1940 darab, nyereményük egyenként 7810 forint;
  • 4 találatos szelvény 31 280 darab, nyereményük egyenként 2510 forint.

