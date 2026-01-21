Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a január 21-én megtartott 4. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

4 (négy)

5 (öt)

7 (hét)

8 (nyolc)

14 (tizennégy)

18 (tizennyolc)

30 (harminc)

Második számsorsolás:

5 (öt)

15 (tizenöt)

22 (huszonkettő)

23 (huszonhárom)

28 (huszonnyolc)

32 (harminckettő)

33 (harminchárom)

Nyeremények: