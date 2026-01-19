Közleményt adott ki az Ötkert Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban

Együttérzését fejezte ki az Ötkert és az azt üzemeltető cég Egressy Mátyás családjának, aki azután tűnt el, hogy pár nappal ezelőtt hazaindult a szórakozóhelyről.

Közlésük szerint a péntek esti eseményeket belső vizsgálat keretében áttekintették, és a kamerafelvételek alapján a 18 éves fiú külső beavatkozás nélkül, önállóan hagyta el a szórakozóhelyet.

Távozása során sem rendkívüli esemény, sem olyan körülmény nem volt észlelhető, amely az Ötkert munkatársai részéről beavatkozást vagy intézkedést tett volna szükségessé.

Hozzátették: a hatóságokkal teljeskörűen együttműködnek, minden kért információt átadnak, és arra kérik a közvéleményt, hogy a hivatalos eljárások lezárultáig ne vonjanak le megalapozatlan következtetéseket.

A közlemény végén kiemelték: továbbra is elkötelezettek egy biztonságos, jogszerű és felelős szórakozási környezet fenntartása mellett.

A rendőrség mindent megvizsgál

A rendőrség eközben továbbra is hatalmas erőkkel keresi Mátyást. Bár az eltűnésével kapcsolatban számos információ látott napvilágot a sajtóban és a közösségi médiában, ezeket egytől egyig ellenőrzi, de továbbra sem kommentálja a rendőrség.

Úgy tudjuk, hogy a rendőrség minden lehetséges dolgot megvizsgál és feltérképez most, amit csak a fiú eltűnésével kapcsolatban tudni lehet. Ellenőrzik a fiú útvonalát, a térfigyelő kamerák felvételét, ellenőrzik a fiatal híváslistáját, és felkutatják azokat, akik utoljára beszélhettek Mátyással telefonon, vagy az ominózus éjszakán és azóta akár személyesen is találkozhattak vele.