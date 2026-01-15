lázár jánosmagyar péterdubaj
Belföld

Lázár János: Magyar Péternek Dubajban van lakása; Tisza: Magyar Péternek nincs külföldi ingatlanja

Varga Jennifer / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 01. 15. 20:45
Varga Jennifer / 24.hu

Lázár János közlekedési miniszter a csütörtöki Lázárinfón arról beszélt, hogy Magyar Péternek Dubajban van lakása, de a Tisza Párt szerint nem mond igazat.

A Lázárinfó vonatkozó videórészletét Bohár Dániel, kormánypárti médiamunkás osztotta meg. Ebben Lázár arra panaszkodik, hogy Magyar Péter a bíróság döntése értelmében szabadon hazudhatja róla, hogy Afrikába jár vadászni, továbbá, hogy Svájcban és Bécsben vannak ingatlanja. A külföldi ingatlantulajdonra vonatkozó állítások miatt Lázár beperelte Magyar, de a Tisza elnökének Facebook-bejegyzése szerint ezt a pert elvesztette.

„Korábban elmondtam, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban is vannak ingatlanai. Beperelt, ma pedig elbukta a pert Hallom, János, most épp 8 ezer hektár földet nyúlsz le…” – írta Magyar, amire rákérdezett a Lázárinfó egyik résztvevője.

Erre Lázár úgy felelt:

Most én is mondok egy dolgot akkor, amit eddig nem akartam előhozni, de Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol a gyerekeivel 2023-ban karácsonyozott. És vele ellentétben én nem hazudok.

A miniszter állatásairól a Tisza azt írta a Telexnek: sem Magyar Péternek, sem a közeli hozzátartozójának nincs külföldön ingatlan tulajdona.

