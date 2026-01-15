Ezek a hatos lottó január 15-i nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 9
- 20
- 21
- 24
- 27
- 30
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 22 darab, nyereményük egyenként 404 400 forint;
- 4 találatos szelvény 1194 darab, nyereményük egyenként 7450 forint;
- 3 találatos szelvény 20 071 darab, nyereményük egyenként 2695 forint.
Mióta nem volt telitalálat?
A Szerencsejáték Zrt. honlapján közzétett tájékoztatás szerint Magyarországon 20 sorsolás óta nem volt telitalálatos szelvény.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,756 milliárd forint.