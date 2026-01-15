Ezek a hatos lottó január 15-i nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 3. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

9

20

21

24

27

30

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 22 darab, nyereményük egyenként 404 400 forint;

4 találatos szelvény 1194 darab, nyereményük egyenként 7450 forint;

3 találatos szelvény 20 071 darab, nyereményük egyenként 2695 forint.

Mióta nem volt telitalálat?

A Szerencsejáték Zrt. honlapján közzétett tájékoztatás szerint Magyarországon 20 sorsolás óta nem volt telitalálatos szelvény.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 1,756 milliárd forint.