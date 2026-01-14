A Válasz Online Youtube-csatornáján tér vissza a képernyőre Benyó Rita – adta hírül a Válasz Online. A korábban a Szabad Európánál dolgozó újságíró vezetésével hamarosan választási podcastsorozatot indítanak, melynek első része most csütörtökön kerül adásba. Benyó Rita érkezésével immár 11 főre nő a szerkesztőség létszáma.

A Szabad Európa november végi bezárásával nemcsak egy szerkesztőséget sikerült elhallgattatni, hanem egy remek kérdezőt is. Ennek azonban most vége. Örömmel jelentjük, hogy a Válasz Online-nál folytatja Benyó Rita, aki több mint húsz éve politikai riporter, s azok közé tartozik, akik addig kérdeznek, amíg ki nem derül, mi van valójában a mondatok mögött

– írja a lap, akik kockázatosnak nevezték a lépést, hiszen a lapot, mint írják, alapítása óta az olvasók támogatásának köszönhetően működtetik. Viszont az elmúlt hét év tapasztalatából kiindulva hisznek abban, hogy jó döntést hoztak – teszik hozzá.