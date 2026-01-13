„A kérdés csak az…” – így kommentálta Török Gábor, hogy Sulyok Tamás kiírta a választás időpontját

Így a foci vb-re biztosan, de talán már a budapesti BL-döntőre is lesz új kormányunk. A kérdés csak az, hogy a hatodik Orbán vagy az első Magyar.

Ezt írta ki közösségi oldalára Török Gábor, miután kiderül, hogy Sulyok Tamás április 12-ére írta ki a választást.

Korábbi cikkünkben megírtuk: a jogszabályok szerint a köztársasági elnök 70–90 nappal a szavazás napja előtt írja ki az országgyűlési választást, amit kötelezően áprilisban vagy májusban kell megtartani. Mivel április első vasárnapja az idén húsvét lesz, amikor nem lehet választást tartani, így április 12. volt a lehetséges legkorábbi időpont, és Sulyok ennek kihirdetésével sem várt.

Döntése nem meglepő, Orbán Viktor és a Fidesz többször is tett utalásokat arra, hogy április 12-én tarthatják a választást, és erre az időpontra számol vissza régóta Magyar Péter is. Orbán már a tavalyi Tusványos alatt olyan képet tett közzé, amin egy 4/5 feliratot, alatta pedig a 2026. 04. 12. dátumot mutató fekete pólót viselt.

A kampányidőszak hivatalosan csak 50 nappal a választás előtt, azaz február 21-én kezdődik. Onnantól kezdve helyezhetők ki a választási plakátok, és aznap kezdődik az induláshoz szükséges aláírásgyűjtés a jelöltek számára. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges, a jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, minimum 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.