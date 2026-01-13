O1G-t rajzoltak a családi kocsi havas szélvédőjére, a fideszes egyből feljelentést tesz

A pilisvörösvári Fideszben politizáló, a hétvégi kongresszust is megjáró Péntek Miklósnál betelt a pohár. Miután családi kocsijukra O1G-t rajzolt valaki, többször is, a Péntek úgy döntött, lép. És feljelentés tesz.

Minderről drámai posztban számolt be:

Van egy pont, amit nem lehet és nem szabad átlépni.

Ez most megtörtént.

Az elmúlt napokban K. Péter több alkalommal trágár feliratokat rajzolt a feleségem behavazott autójának szélvédőjére. Nem politikai vita volt ez, nem véleménykülönbség, hanem megalázás. Tudatos, aljas provokáció.

Amikor a feleségem könnyeivel küszködve jön be a lakásba, mert így gyalázták/zaklatták, ott vége minden „közéleti” magyarázatnak. Itt már családról, emberi méltóságról van szó. Ezt nem fogom eltűrni. Feljelentést teszünk, mert ez túlmegy minden határon.

Ilyen nem történhet meg következmények nélkül!!!

Aki ezt bagatellizálja, az nem érti, mit jelent este megnyugtatni azt az embert, akit a legjobban szeretsz, miközben tehetetlen dühöt érzel.

Ez nem erőfitogtatás volt, hanem gyávaság.

Ez az üzenet mindenkinek szól, aki felvállalja a jobboldali világnézetét: ma itt tartunk. Rongálás, megfélemlítés, provokáció.