„Már nincs idő az újrabrandelésre” – elemzők a Fidesz-kongresszus tanulságairól

Mohos Márton / 24.hu
A Fidesz kongresszusa 2026. január 10-én a Hungexpón.
2026. 01. 12. 19:04
Böcskei Balázs politikai elemző szerint a Fidesz-kongresszuson megbizonyosodhattunk arról, hogy a kormánypárt két karaktertípus közötti döntésre törekszik leegyszerűsíteni a parlamenti választást: Orbán Viktor a kiszámítható hajóskapitány, vele szemben Magyar Péter a bizonytalan és veszélyes választás. Galgóczi Eszter politológus úgy véli, a választásokat az fogja eldönteni, hány olyan ember van Magyarországon, akik úgy gondolják, annyira rossz az ország helyzete, hogy a „biztos választás” helyett hajlandók valami újba kezdeni.

Ezen a kongresszuson azt láthattuk, hogy a Fidesz miként szeretné magát látni és láttatni 2026 áprilisában: teljes, győztes csapattal felsorakozó politikai erőként, nem pedig úgy, ahogyan a párt a saját belső vagy más intézetek mérései alapján áll a választók szemében

– értékelte Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója a Fidesz hétvégi, 31. pártkongresszusát a 24.hu-nak. A kormánypártnak ennek a képnek a felmutatásához erődemonstráció-szerű offline eseményeket kell tartania, de ennél is fontosabb, hogy aztán az ezekről készült rövid videós és más formátumú tartalmakkal elárasszák az internetet.

A politikai elemző elmondta, a Tisza Párt az ilyen események rendezése terén előnyben volt a Fidesszel szemben, amire a kormánypárt csak későn reagált először a Harcosok Klubja, majd ősztől a Digitális Polgári Kör offline találkozóival. „A Fidesz ennek a hátránynak a leküzdése érdekében vitte színre ezt a kongresszust is, mint egyfajta jobboldali társadalmi eseményt, amit az is jelez, hogy a korábbiakhoz képest látványosabb volt, több beszélőt és popkulturális szereplőt sorakoztattak fel ezen a hétvégén” – folytatta.

Böcskei figyelmeztetett: a pártok rendezvényeinek nézettségi számai csak korlátozottan mutatják, hogy a digitális térben melyikük jut el hatékonyabban a választókhoz. A Fidesz ugyanis a szerteágazó influenszer-hálózata és médiagépezete által az ezekről az eseményekről készült tartalmakat több platformon, számos csatornán keresztül, különböző választói csoportokra szabva terjeszti. Emellett a kormánypárt nem is mindenkit akar megszólítani az interneten, hanem a számukra potenciálisan meggyőzhető szavazókat – az ő elérésükre pedig még korlátozottabb rálátásunk van.

A politikai elemző elmondta:

