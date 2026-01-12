Sírva kiabálva kért segítséget egy felpofozott kisfiú, akit fogdostak és szexre akartak kényszeríteni a játszótéren

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt állítja bíróság elé a Pest Vármegyei Főügyészség azt a férfit, aki egy kisfiúval erőszakoskodott egy játszótéren A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a fiatal férfi ismerősi viszonyban állt a tizenkét év alatti kisfiúval.

A gyerek tavaly márciusban egy Vác melletti település sportpályáján játszott több kisgyerekkel, amikor megjelent ott az elkövető. A férfi a játék közben lábon rúgta és megpofozta a gyermeket.

A kisfiú ezután a közeli büféhez, majd a sportpályához tartozó játszótérre ment, de a fiatal ide is követte. A férfi egy mászókához hívta a kisfiút, ahol az elkövető letolta a nadrágját, és a gyermeket szexuálisan molesztálta. A férfi még pénzt is felajánlott, ha megteszi, amire kéri.

A terhelt ez követően a libikóka-hajóhoz hívta a gyereket, ahol szexuális cselekményre próbálta rávenni, de ez a kisfiú ellenállása miatt nem sikerült. A férfi ezt követően fogdosni kezdte a kisfiút, aki ekkor sírni kezdett és segítségért kiabált, mire a férfi többször is arcon ütötte, majd felszólította, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen. A fiú otthon elmesélte a vele történteket a szüleinek, akik feljelentést tettek a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség 10 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kért a letartóztatásban lévő férfira előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy tiltsák el minden olyan tevékenységtől, amely során 18 év alatti személyekkel foglalkozhatna.