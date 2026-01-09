Orbán: Akinek dolga van, tegye, de óvatosan

Videót posztolt Orbán Viktor a hóhelyzetről, pontosabban arról, hogy tájékoztatják a hóhelyzetről. Ebben felhívja telefonon Sándort, aki valószínűleg Pintér Sándor belügyminiszter lehet.

Sándortól a miniszterelnök aktuális jelentést kért, többször visszakérdezett, majd összegezte, mit tudott meg.