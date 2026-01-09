Orbán: Akinek dolga van, tegye, de óvatosan

Videót posztolt Orbán Viktor a hóhelyzetről, pontosabban arról, hogy tájékoztatják a hóhelyzetről. Ebben felhívja telefonon Sándort, aki valószínűleg Pintér Sándor belügyminiszter lehet.
Sándortól a miniszterelnök aktuális jelentést kért, többször visszakérdezett, majd összegezte, mit tudott meg.
- Az utak járhatóak.
- A kórházak leterheltek.
- A műtéteket nem kell átütemezni.
- Ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat.
- Hát így nézünk ki.
- A helyzet nem könnyebb lesz.
- Hanem nehezebb.
- Csúszásveszély.
- Akinek dolga van, tegye.
- De óvatosan.
- Lassan.
- Nyugodtan.
- Körültekintően.
- Vigyázzon mindenki magára.
- Vigyázzunk egymásra.