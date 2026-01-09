orbán viktorónos esősándor
Belföld

Orbán: Akinek dolga van, tegye, de óvatosan

admin Kerner Zsolt
2026. 01. 09. 17:09

Videót posztolt Orbán Viktor a hóhelyzetről, pontosabban arról, hogy tájékoztatják a hóhelyzetről. Ebben felhívja telefonon Sándort, aki valószínűleg Pintér Sándor belügyminiszter lehet.

Sándortól a miniszterelnök aktuális jelentést kért, többször visszakérdezett, majd összegezte, mit tudott meg.

  • Az utak járhatóak.
  • A kórházak leterheltek.
  • A műtéteket nem kell átütemezni.
  • Ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat.
  • Hát így nézünk ki.
  • A helyzet nem könnyebb lesz.
  • Hanem nehezebb.
  • Csúszásveszély.
  • Akinek dolga van, tegye.
  • De óvatosan.
  • Lassan.
  • Nyugodtan.
  • Körültekintően.
  • Vigyázzon mindenki magára.
  • Vigyázzunk egymásra.

 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Bőven meglenne a kétharmad a legutóbbi mérésünk szerint
Mínusz 34.1 fok Baján, mínusz 30 Tatabányán – messze vagyunk még a legnagyobb januári hidegrekordoktól
Három kisgyereket mentettek ki a rendőrök egy lakhatatlan épületből Kőbányán – videó
Sosem történt még ilyen: négy űrhajóst evakuálnak a Nemzetközi Űrállomásról
Magyar Péter: Bőven meglenne a kétharmad a legutóbbi mérésünk szerint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik