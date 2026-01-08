Zord időnk lesz, többfelé erősebb hófúvással

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön -6 és 0 fok között várható, de a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő, késő estére pedig -14 és -6 fok közé hűl a levegő, írja a Kiderül.

Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, de a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik.

A Hungaromet jelentése szerint csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás zónája. Reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 centiméter porhó hullhat, Szabolcs keleti részén akár több mint 5 centiméter is.

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként alacsonyszintű hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk (30-40 km/h) északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnkénti jelleggel akár 50-60 km/h-s széllökés is kísérhet, adott időszakban magasabb hófúvást okozva. Naplemenetével ismételten mindenütt mérséklődik a légmozgás, késő estig gyenge hóátfúvás valószínű.

A Dunántúli-középhegységben, Budai hegységben, Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki magasabb hófúvás majd estig ott is inkább már csak alacsonyszintű hóátfúvás várható.